Wimbledon 2025 la giornata tipo di Jannik Sinner tra allenamenti dieta e relax

Wimbledon 2025 si accende di passione e dedizione, anche nei giorni senza match ufficiali. Jannik Sinner, tra allenamenti intensi, una dieta mirata e momenti di relax, svela il dietro le quinte della sua quotidianità in un video esclusivo. Dalla partenza dalla residenza londinese alle prime sessioni al Club, ogni dettaglio riflette impegno e volontà di eccellere. Scopri come il talento altoatesino si prepara per conquistare il prestigioso torneo.

Anche nei giorni senza match ufficiali, le giornate di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 sono scandite da ritmi serrati. Il campione altoatesino ha condiviso sul suo canale YouTube un video che mostra come si prepara nei momenti "liberi" dal campo, tra sessioni di allenamento, cura dell'alimentazione e momenti di relax. Il video inizia alle 10:45, quando Sinner lascia la sua residenza londinese e si dirige verso l'All England Club. Alle 11:10 comincia l'allenamento con esercizi di cardio, seguiti da sessioni di palleggi con i piedi e lavoro specifico sulle braccia. Solo alle 12:40 impugna la racchetta e scende in campo per un'ora e mezza di tennis intenso, prima di dedicarsi a esercizi mirati su scatti e riflessi.

