Il Napoli prepara il doppio colpo | scambio di documenti col PSV per Noa Lang nuova offerta al Bologna per Beukema per Juanlu il Siviglia abbassa il prezzo

Il calciomercato estivo si infiamma con il Napoli protagonista assoluto, pronto a sorprendere con un doppio colpo da record. Tra scambi di documenti con il PSV per Noa Lang, una nuova offerta al Bologna per Beukema e una trattativa serrata con il Siviglia per Juanlu, le mosse del club azzurro promettono emozioni fino all'ultimo. Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperanno queste operazioni che potrebbero rivoluzionare la Serie A.

2025-07-07 19:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alessandro De Felice 07 lug 2025, 21:28 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 21:28 Scambio di documenti per Lang, rilancio da 32 milioni per Beukema e trattativa serrata col Siviglia per Juanlu, che abbassa le pretese. Il Napoli è protagonista assoluto del mercato estivo con tre operazioni in fase avanzata che coinvolgono profili di primo piano. È ormai imminente l’arrivo dell’attaccante olandese Noa Lang, per il quale è in corso lo scambio di documenti dopo l’intesa con il PSV su una cifra complessiva di 27 milioni di euro, inclusi i bonus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

