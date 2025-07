Tre anni di paga gratis alle mamme per salvare i bimbi

Immaginate un mondo in cui le madri ricevano un sostegno economico totale durante i primi tre anni di vita dei loro figli, riconoscendo il ruolo insostituibile che hanno nella crescita e nello sviluppo dei più piccoli. Questa proposta, avanzata dal neuropsichiatra Maurizio Pincherle e discussa su La Verità, mira a valorizzare il ruolo materno e a garantire un ambiente più equilibrato per i bambini. Ma chi dovrebbe finanziare questa rivoluzione sociale?

Alle donne con figli va dato uno stipendio pieno per i primi tre anni. Secondo quanto si legge su La Verità, la proposta è del neuropsichiatra Maurizio Pincherle secondo cui le madri sono insostituibili nelle fasi iniziali della vita. Senza la loro presenza il bimbo crescerà squilibrato. E’ cosa nota da migliaia di anni e ognuno di noi, se si guarda intorno, può confermare l’analisi. Rimane il problema di chi dovrebbe pagare i tre anni di stipendio. E poi, come evitare che siano imitate le borseggiatrici sempre incinte. ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tre anni di paga gratis alle mamme per salvare i bimbi

