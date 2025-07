LIVE Italia-Portogallo 0-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | al via il match! Soncin con Giugliano Cantore e Girelli

Un grande spettacolo di calcio femminile si accende in Europa con l'Italia che affronta il Portogallo nei quarti di finale degli Europei 2025. La tensione è palpabile, le azzurre si fanno valere con grinta e determinazione: ogni azione può fare la differenza. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché questa partita promette emozioni fino all'ultimo secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Prova ad impostare dal basso il Portogallo ma l’Italia pressa alta e quindi riesce a strappare il pallone in zona offensiva. 8? Angolo battuto corto, ci mette una pezza la squadra avversaria. Si riparte dal fondo nuovamente. 8? Si è coordinata benissimo GIRELLI!!! Non si fa sorprendere l’estremo difensore portoghese. CORNER per le azzurre. 7? Spazio per Di Guglielmo che decide, però di tornare indietro da Giuliani. Cercano di studiare il momento giusto le ragazze di Soncin. 6? Chiusura stupenda di Linari che interrompe la trama offensiva portoghese e rimette in moto la macchina italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo 0-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: al via il match! Soncin con Giugliano, Cantore e Girelli

In questa notizia si parla di: italia - portogallo - diretta - europei

Mattarella: "Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile" - Il 25 aprile segna un'importante data per Italia e Portogallo, rappresentando il ricordo di battaglie per la democrazia e la libertĂ .

Europei femminili, Portogallo-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni Vai su X

Europei calcio femminile, Girone A: Svizzera-Islanda 2-0, Norvegia-Finlandia 2-1. Domani Portogallo-Italia alle 21 Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-fin Vai su Facebook

Italia-Portogallo LIVE: Girelli-Cantore dal 1'; Italia - Portogallo agli Europei di Calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Italia femminile diretta Europeo: segui la sfida con il Portogallo di oggi.

Portogallo-Italia Europei femminili 2025 diretta live: occasione d'oro per le Azzurre di Soncin - Archiviato l’esordio contro il Belgio con la vittoria di misura, l’Italia gioca oggi contro il Portogallo e venerdì l’ultima sfida del girone contro la Spagna. Come scrive sport.virgilio.it

Italia femminile diretta Europeo: segui la sfida con il Portogallo di oggi - Le Azzurre con una vittoria sarebbero certe della fase ad eliminazione diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it