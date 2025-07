Morte Aurora Maniscalco indagato il fidanzato per istigazione al suicidio

La tragica morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni di Palermo, ha scosso l’intera comunità. La procura di Palermo ha aperto un’indagine approfondita, coinvolgendo anche il suo fidanzato, sospettato di istigazione al suicidio. Un caso che solleva domande e richiede chiarezza sulla vicenda, mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio tanto drammatico quanto complesso. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa triste storia.

La magistratura di Palermo ha avviato un’indagine sulla morte di Aurora Maniscalco, hostess 24enne originaria del capoluogo siciliano e dipendente della compagnia Lauda Airlines. La ragazza è precipitata dal terzo piano dell’appartamento in cui risiedeva a Vienna lo scorso 22 giugno, condiviso con il fidanzato, anche lui palermitano, assistente di volo e musicista. Come primo passo, la procura ha disposto il sequestro della salma e ha iscritto il compagno della vittima nel registro degli indagati per istigazione al suicidio, un atto definito «quasi dovuto» per consentirgli la nomina di un consulente tecnico di parte in vista dell’autopsia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morte Aurora Maniscalco, indagato il fidanzato per istigazione al suicidio

