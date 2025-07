Turista picchiato e rapinato a Palermo prognosi di 30 giorni

Un turista inglese, Benjamin Shearar, è stato brutalmente aggredito e rapinato a Palermo, riportando fratture e trauma cranico. L’incidente, avvenuto il 3 luglio, ha sconvolto l’immagine di una città ricca di storia e cultura. La violenza contro i visitatori non solo minaccia la sicurezza, ma mette in discussione l’accoglienza che Palermo desidera offrire. Ora, si auspica un intervento deciso per garantire tranquillità a tutti.

Il direttore di una galleria d'arte inglese, Benjamin Shearar di 28 anni, a Palermo per ammirare i mosaici bizantini è stato picchiato a sangue da due giovani che gli hanno rubato una borsa con un cellulare e alcuni effetti personali. L'episodio è avvenuto il 3 luglio scorso ma si è saputo oggi. L'uomo ha due costole fratturate, un trauma cranico e i medici gli hanno dato una prognosi di 30.

