Silvio Baldini possibile nuovo CT dell’Italia Under 21 | la FIGC pronta a ripartire da lui

Silvio Baldini, talento emergente e stratega di successo, potrebbe presto diventare il nuovo volto dell’Italia Under 21. La FIGC sembra pronta a puntare su di lui per rilanciare la nostra Nazionale giovanile, affidandogli le chiavi di una squadra ricca di potenzialità. Con la sua esperienza e passione, Baldini rappresenta la scelta migliore per far crescere i giovani talenti azzurri e scrivere un nuovo capitolo di successi. Nelle prossime ore, si attende l’ufficialità di questa importante nomina.

Silvio Baldini è il favorito per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con il Pescara, l’allenatore toscano, 66 anni, ha scelto di non proseguire con il club abruzzese, aprendo così a nuove prospettive per la sua carriera. La sua esperienza e la visione calcistica lo rendono il profilo ideale per guidare la nuova generazione degli Azzurrini. Nelle prossime ore Baldini incontrerà il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che oggi si trova a Ginevra per seguire la Nazionale femminile agli Europei. Nei giorni scorsi, il tecnico ha già avuto un confronto con il nuovo CT della Nazionale maggiore, Rino Gattuso, e con Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Silvio Baldini possibile nuovo CT dell’Italia Under 21: la FIGC pronta a ripartire da lui

Silvio Baldini spara a zero sugli azzurri: "Non sanno cos'è la bandiera, l'ultima nazionale vera quella dell'82"

