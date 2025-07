Problema fisico per Jannik Sinner | entra il fisioterapista a Wimbledon Tutto nasce da una caduta

Il quarto turno di Wimbledon 2025 non inizia nel modo migliore per Jannik Sinner. Dopo una caduta all'inizio del match contro Dimitrov, il talento italiano si confronta con un problema al gomito destro, che lo ha costretto a chiedere l'intervento del fisioterapista. Nonostante le difficoltà , l'azzurro dimostra grande determinazione. Riuscirà a superare questo ostacolo e proseguire la sua rincorsa verso il prestigioso titolo? La sfida è ancora aperta.

Non è iniziato nel migliore dei modi il quarto turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 per l’azzurro Jannik Sinner: il numero 1 del tabellone e del mondo è caduto nel primo game del match contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19. L’azzurro ha accusato una botta al gomito destro nella caduta, ma ha disputato la prima ora di gioco senza dare segni apparenti di malessere. Al termine del quinto game del secondo set, durante il cambio di campo, invece, è intervenuto il fisioterapista. Con una situazione di punteggio che lo vedeva sotto di un set ed un break, infatti, Sinner ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che ha poi trattato la parte interessata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Problema fisico per Jannik Sinner: entra il fisioterapista a Wimbledon. Tutto nasce da una caduta

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - wimbledon - caduta

