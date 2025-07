Generali riapre la Torre Hadid | domani lavoratori in sede

Generali riapre ufficialmente la Torre Hadid a Milano, dopo aver completato tutte le operazioni di messa in sicurezza. La città torna a vivere il simbolo iconico di CityLife, con i lavoratori già in sede e l’area pronta ad accogliere visitatori e clienti. Con questa riapertura, Generali conferma il suo impegno nel garantire sicurezza e continuità , aprendo un nuovo capitolo di innovazione e sviluppo urbano. Come prossimo passo, al termine delle...

Riapre la Torre Hadid di Generali a Milano. “In merito al parziale cedimento dell’insegna collocata sulla sommitĂ della Torre Hadid, Generali informa che sono state completate tutte le attivitĂ di messa in sicurezza dell’edificio e dell’area sottostante. Cessata la situazione di emergenza, si è pertanto giĂ proceduto alla riapertura al pubblico della piazza e della struttura di CityLife Shopping District. Come prossimo passo, al termine delle verifiche sulla qualitĂ e funzionalitĂ degli impianti, sarĂ possibile accedere nuovamente agli spazi interni della Torre Hadid. Il personale di Generali potrĂ dunque tornare a lavorare in sede a partire da domani, 8 luglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Generali, riapre la Torre Hadid: domani lavoratori in sede

