Wimbledon 2025 approdano ai quarti Bencic Andreeva Samsonova e Swiatek

Wimbledon 2025 si infiamma con le emozioni degli ottavi di finale, aprendo le porte a un’esplosione di talenti e sorprese. La seconda settimana del prestigioso torneo femminile vede protagoniste stelle come Bencic, Andreeva, Samsonova e Swiatek, pronte a scrivere pagine indimenticabili di questo storico appuntamento. Mentre i pronostici si fanno sempre più incerti, il percorso verso la gloria è ormai tracciato: scopriamo insieme cosa ci riserva questa emozionante rincorsa ai quarti!

La seconda settimana del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon si apre con i match degli ottavi di finale della parte bassa. Approdano ai quarti di finale la svizzera Belinda Bencic, numero 35 del ranking WTA, il duo russo Mirra Andreeva-Liudmila Samsonova e la polacca Iga Swiatek. Nel primo incontro di giornata la svizzera Belinda Bencic continua il suo percorso ed elimina 7-6(4) 6-4, in un'ora e cinquantasette minuti, la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 18. Nel primo parziale la numero 35 WTA scappa sul 4-1 pesante, con due break a favore, prima di subire la rimonta della rivale che impatta sul 5-5.

