Italia – Portogallo azzurre a caccia dei quarti e Girelli non riposa

L’Italia femminile affronta il Portogallo per la seconda giornata del gruppo B. Le azzurre capitanate da Girelli cercano di strappare il pass per i quarti di finale. Poi la posizione finale nel girone verrà decisa contro la Spagna ad eventuale qualificazione acquisita. La formazione scelta da Soncin per la sfida di stasera è la seguente: Giuliani in porta, Lenzini, Salvai e Linari compongono la difesa a tre, Guglielmo,Caruso, Giugliano, Severini e Boattin sono le cinque centrocampiste. Davanti confermata la coppia rodata Cantore e Girelli. Le undici che scendono in campo hanno sconfitto il Belgio nel turno precedente per iniziare con il piglio giusto il percorso europeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it