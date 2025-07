Ramo distrugge un’auto tragedia sfiorata a Bologna

Una scena di puro terrore si è consumata a Bologna, dove un enorme ramo si è staccato da un albero, sfiorando pericolosamente una vettura parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili. La sorte ha voluto che nessuno si trovasse all’interno dell’auto al momento della caduta, evitandosi così una tragedia. Questo episodio evidenzia l’importanza della manutenzione degli alberi nelle aree urbane e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza pubblica.

Bologna, 7 luglio 2025 – Un grosso ramo si stacca dall’albero e, cadendo al suolo, atterra precisamente su una macchina, parcheggiata regolarmente su uno stallo riservato a persone con disabilità. Distruggendo parabrezza e tettuccio. Tragedia sfiorata, questo pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo, in piazza San Francesco, quando Giuseppe Postiglione, titolare del mezzo, ha visto la sua auto sotto la grossa branca dell’albero, con tanto di chioma e tre rami. "Ho parcheggiato lì perché con me c’era mia suocera – inizia – e al nostro ritorno, alle 13.50 circa, ho trovato l’auto così: se fossimo tornati al parcheggio poco prima, non so cosa sarebbe potuto succedere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ramo distrugge un’auto, tragedia sfiorata a Bologna

