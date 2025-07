Dazi Casa Bianca | Trump rinvia al 1 8

Il mondo osserva con attenzione le mosse di Trump, che ha deciso di rinviare al primo agosto l'applicazione dei nuovi dazi annunciati sulla casa bianca. Questa mossa strategica, accompagnata dalla pubblicazione delle lettere inviate a diversi Paesi, potrebbe influenzare gli equilibri commerciali globali. Ma cosa significherĂ davvero questa proroga per l'economia internazionale? Scopriamolo insieme.

21.27 Il presidente degli Stati Uniti Trump firmerĂ un ordine esecutivo con cui verrĂ prorogata la scadenza per l'imposizione dei nuovi dazi dal 9 luglio al primo agosto. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Leavitt. Intanto Trump ha pubblicato le lettere sui dazi inviate ad altri 5 Paesi, dopo Giappone e Corea del Sud. Dal primo agosto tariffe del 30% per il Sudafrica, 25% per Kazakistan e Malaysia e 40% per Laos e Myanmar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it