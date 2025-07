Calciomercato Juve la rivelazione è molto positiva per i bianconeri | riguarda il futuro di Osimhen! Ci sono novità sulla trattativa tra Galatasaray e Napoli

Il calciomercato della Juventus si accende di speranze con una rivelazione che fa ben sperare i tifosi bianconeri: il futuro di Osimhen potrebbe ancora essere scritto sotto la Mole. Mentre il Napoli e il Galatasaray discutono animatamente, la trattativa resta in bilico tra offerte e tentativi di convincimento. La sfida è aperta, e il mercato si prepara a sorprenderti: cosa riserverà il destino dell’attaccante nigeriano?

Calciomercato Juve, la rivelazione è molto positiva per i bianconeri: importanti novità sul futuro di Osimhen. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen sta attraversando una fase delicata, con le due parti ancora distanti sull’accordo economico. La prima offerta dei turchi, pari a 55 milioni di euro, è stata prontamente rifiutata dalla dirigenza azzurra. Il Napoli, infatti, non intende scendere sotto la sua richiesta di 75 milioni di euro per il trasferimento del centravanti nigeriano, una cifra che al momento rimane il punto fermo della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivelazione è molto positiva per i bianconeri: riguarda il futuro di Osimhen! Ci sono novità sulla trattativa tra Galatasaray e Napoli

