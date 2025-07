WiiU vWii SaveMii WUT Port 1.70 | il gestore di salvataggi per Wii U e vWii si rinnova

Il mondo dell'homebrew su Wii U si aggiorna con il nuovo SaveMii WUT Port /Process Mod, una versione rivisitata del famoso gestore di salvataggi. Basato su WUT, offre performance migliorate, velocità superiore e compatibilità estesa, aprendo le porte a futuri sviluppi come Aroma. Ma cosa rende questa versione così innovativa rispetto alla precedente? Scopriamolo insieme!

È uscita una nuova versione di SaveMii, il popolare tool per gestire i salvataggi su Wii U e vWii, con una completa riscrittura basata su WUT (Wii U Toolchain). Questo aggiornamento, chiamato SaveMii WUT Port Process Mod, introduce numerose novità , miglioramenti nelle prestazioni e una maggiore compatibilità con i futuri sviluppi dell’homebrew su Wii U, come Aroma. Cosa cambia rispetto alla versione originale?. Maggior velocità : grazie all’uso di una toolchain moderna per la compilazione.. Formato RPX: invece del classico ELF, il che lo rende pronto per Aroma  e permette di creare un canale dedicato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

