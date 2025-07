Michael Douglas annuncia il ritiro dal cinema | è la fine di un’epoca

Michael Douglas, icona del cinema e premio Oscar, ha annunciato il suo ritiro dal grande schermo durante il Festival di Karlovy Vary. Una decisione che segna la fine di un’epoca e apre un nuovo capitolo nella storia cinematografica mondiale. La sua carriera, ricca di interpretazioni memorabili, rimarrà per sempre impressa nel cuore degli appassionati. Con questo gesto, Douglas ci invita a riflettere sul valore dell’arte e sulla bellezza di lasciare il palco quando si sente il momento giusto.

Michael Douglas, uno degli attori piĂą riconoscibili del panorama internazionale, ha comunicato il suo ritiro dal cinema. La decisione è arrivata durante il Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, dove la sua presenza è stata caratterizzata da riflessione e consapevolezza. L’annuncio ha segnato un momento significativo per il settore cinematografico globale, trattandosi di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema mondiale. L’attore, nel corso dell’evento in Repubblica Ceca, ha spiegato di non essere piĂą impegnato in nuove produzioni dal 2022. La sua scelta è stata dettata dalla volontĂ di concludere la carriera senza prolungarla oltre misura: «Non lavoro dal 2022 di proposito, perchĂ© ho capito che dovevo smettere» e «Ho lavorato duramente per quasi 60 anni e non voglio essere uno di quelli che muore sul set», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Tvzap.it