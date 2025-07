LIVE Sinner-Dimitrov 3-6 5-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 è spalle al muro Partita interrotta

Il duello tra Dimitrov e Sinner a Wimbledon 2025 si fa sempre più intenso, con il bulgaro che domina il match e l’azzurro alle prese con un infortunio che potrebbe cambiare le sorti della partita. La tensione è alle stelle e gli aggiornamenti in tempo reale sono fondamentali per non perdere neanche un’azione. Clicca qui per seguire live tutti gli sviluppi di questa sfida cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) 21.31 Sin qui Dimitrov ha ottenuto in totale 68 punti, contro i 53 di Sinner. La differenza è netta. 21.28 Sinner è ruzzolato a terra nel corso del primo game. Sembrava una caduta da niente, invece da quel momento ha iniziato ad accusare un dolore al gomito destro. Nel secondo set ha chiamato l’intervento del fisioterapista ed ha assunto tre pillole, presumibilmente degli antidolorifici. 21.27 8 punti su 21 ottenuti da Sinner con la seconda di servizio: il 38%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 è spalle al muro. Partita interrotta

