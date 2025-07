geoEconomic Summit on Capital Conflict and Cooperation convegno alla Camera dei Deputati

Il mondo globale è in costante evoluzione, e le dinamiche di capitale, conflitto e cooperazione assumono un ruolo cruciale nelle relazioni internazionali. Martedì 8 luglio, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati a Roma, si terrà il “GeoEconomic Summit on Capital, Conflict and Cooperation”, un'occasione imperdibile per approfondire queste tematiche e delineare nuove strategie di sviluppo. L’evento sarà trasmesso in diretta webtv, offrendo a tutti un’opportunità di partecipare virtualmente a questo importante momento di confronto.

