Elisabetta Belloni chi è la consigliera che si è dimessa a Bruxelles | è stata la prima donna a capo dei servizi segreti

Elisabetta Belloni, pioniera dei servizi segreti italiani e prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo, ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione di consigliera diplomatica a Bruxelles. La sua leadership e competenza hanno segnato una svolta storica nel settore della sicurezza nazionale e internazionale. La decisione, comunicata ufficialmente alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, apre un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera. Ma quali saranno i suoi prossimi passi?

La notizia era trapelata ufficialmente questa mattina, per poi essere ufficialmente confermata in serata: Elosabetta Belloni ha comunicato alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che a settembre lascerà il proprio incarico di consigliera diplomatica. La donna aveva assunto l'incarico lo scorso gennaio, poche settimane dopo aver lasciato quello di direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), i servizi segreti italiani. Belloni ha una lunga carriera diplomatica e in passato aveva avuto molti incarichi importanti al ministero degli Esteri e, secondo quanto aveva scritto da Repubblica (che per primo ha dato per primo la notizia), avrebbe motivato la sua decisione a von der Leyen parlando di motivi personali.