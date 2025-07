Trump annuncia nuovi dazi | stangata su Giappone Corea e altri Paesi asiatici Mercati in allerta

Donald Trump scuote ancora i mercati con l’annuncio dei nuovi dazi sulle esportazioni di Giappone, Corea e altri Paesi asiatici. Le comunicazioni ufficiali della Casa Bianca, arrivate puntuali dopo le 18 ora italiana, hanno già generato tensione e incertezza negli scambi globali. La decisione di aumentare le tariffe del 25% su Giappone e Corea del Sud potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia mondiale, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Sono arrivate puntuali, come preannunciato, le lettere firmate da Donald Trump con cui la Casa Bianca ufficializza i nuovi dazi commerciali. Le comunicazioni, inviate dopo le 18 ora italiana – a mercati europei chiusi – introducono aumenti significativi sulle tariffe doganali applicate a diversi Paesi. Nel dettaglio, Giappone e Corea del Sud vedranno applicarsi un dazio del 25% sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti, il Sudafrica sarà colpito da una tariffa del 30%, mentre per Myanmar e Laos l'imposizione salirà fino al 40%. Secondo quanto indicato nella missiva, se non si giungerà a un accordo bilaterale prima di quella data, dal prossimo 1° agosto le dogane americane inizieranno ufficialmente a riscuotere i nuovi importi.

In questa notizia si parla di: trump - dazi - giappone - corea

