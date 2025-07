LIVE Sinner-Dimitrov 3-6 5-6 WImbledon 2025 in DIRETTA | l’italiano è di nuovo sotto di un break

Segui in tempo reale le emozioni di Wimbledon 2025, con Sinner e Dimitrov protagonisti di un match avvincente. La partita si infiamma: scambi intensi, risposte aggressive e colpi sorprendenti che tengono con il fiato sospeso. Non perdere nemmeno un punto: clicca qui per gli aggiornamenti live e vivi ogni istante di questa sfida tra campioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) 40-40 Risposta aggressiva di Sinner, in rete il rovescio del bulgaro. 40-30 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda dell’avversario. Errore pesantissimo. 30-30 Sul nastro e poi nel campo di Dimitrov il rovescio incrociato di Sinner. Punto fortunoso. 30-15 Lungo il back di rovescio lungolinea del n.21. 30-0 Ace esterno di Dimitrov, il n.12. 15-0 Largo il diritto incrociato. Non è il vero Sinner. Giornataccia finora per Sinner al servizio. Con la seconda ottiene la miseria del 38% dei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-6, WImbledon 2025 in DIRETTA: l’italiano è di nuovo sotto di un break

