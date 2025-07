Real Madrid Vedi appelli contro le punizioni di Mbappe e Rudiger respinte da UEFA

Le tensioni tra il Real Madrid e l'UEFA continuano a scuotere il mondo del calcio. Dopo il recente respingimento degli appelli riguardanti le multe inflitte a Mbappe, Rudiger e Ceballos, i Blancos sono pronti a fare sentire la propria voce. La sfida tra passione e regolamenti si fa sempre più accesa, mantenendo viva l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori su questa intricata vicenda. La battaglia è tutt’altro che finita.

2025-07-07 20:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: UEFA ha respinto un appello dal Real Madrid contro le multe per Kylian Mbappe, Antonio Rudiger e Dani Ceballos per la loro condotta alla fine del loro pareggio in Champions League con Atletico Madrid. Madrid ha battuto l’Atletico in una drammatica sparatoria di rigore a marzo, che ha visto Julian Alvarez avere il suo rigore di successo controverso controverso. Successivamente UEFA ha confermato che stava indagando su Mbappe, Vinicius Junior, Rudiger e Ceballos e, ad aprile, ha annunciato punizioni per tutti tranne Vinicius. 🔗 Leggi su Justcalcio.com