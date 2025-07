' Nuovo attacco a nave nel Mar Rosso2 feriti e 2 dispersi'

Un nuovo attacco nel Mar Rosso scuote la regione: questa sera, una nave cargo battente bandiera liberiana, Eternity C, è stata colpita da droni e skiff al largo di Hodeidah, Yemen. Due guardie sono rimaste ferite e altre due risultano disperse, lasciando la comunità internazionale in allerta. La situazione si fa sempre più complicata, sottolineando l’urgenza di un intervento deciso per garantire la sicurezza delle rotte marittime strategiche.

Una nave cargo è stata attaccata questa sera a largo delle coste dello Yemen, il secondo episodio in poco più di 24 ore nel Mar Rosso. Lo riporta Reuters online riferendo che due guardie di sicurezza a bordo sono rimaste ferite e altre due sono disperse. La portarinfuse battente bandiera liberiana e di proprietà greca, Eternity C, è stata attaccata con droni marini e skiff al largo del porto di Hodeidah, scrive Reuters online citando la società Cosmoship Management. L'assalto giunge a poche ore dalla rivendicazione Houthi di aver colpito ieri la Magic Seas, anch'essa con bandiera liberiana e di proprietà greca.

