Sinner problema durante il match a Wimbledon | medico in campo

Durante gli ottavi di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha dovuto chiedere un Medical Time Out a causa di un fastidio al gomito destro, che si è aggravato dopo una caduta iniziale. Un gesto inusuale sul campo ha attirato l’attenzione, ma la determinazione del tennista italiano e l’intervento del team medico sono stati fondamentali per permettergli di proseguire la partita. La sfida, dunque, diventa anche una prova di resilienza e forza mentale.

Durante la sfida degli ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov, Jannik Sinner ha evidenziato un gesto inusuale rivolgendosi al suo angolo, seguito dalla richiesta di un Medical Time Out. L’intervento si è reso necessario a causa di un fastidio al gomito destro, manifestatosi dopo una caduta nel primo gioco e progressivamente peggiorato, incidendo sulla prestazione del tennista italiano. Trattamento medico durante il secondo set. Il fisioterapista è stato chiamato in campo dopo oltre un’ora di partita, nel corso del secondo set. L’atleta ha ricevuto un massaggio mirato e una pillola analgesica, senza necessità di bendaggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner, problema durante il match a Wimbledon: medico in campo

