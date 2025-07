Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni | l’annuncio ufficiale sui social

Dopo un incredibile viaggio di 27 anni, Matt Cameron lascia ufficialmente i Pearl Jam, segnando la fine di un'epoca. L’annuncio, diffuso sui social, ha lasciato i fan senza parole, sottolineando l’amore e il rispetto reciproco che hanno contraddistinto questa lunga collaborazione. Con questa decisione, si apre un nuovo capitolo per il batterista e per la leggendaria band. Ma quali saranno i prossimi capitoli delle loro storie?

Matt Cameron non è piĂą il batterista dei Pearl Jam. Dopo 27 anni di musica, tour e successi, il musicista ha annunciato ufficialmente il suo addio alla band attraverso un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram e su quello del gruppo. «Dopo 27 anni fantastici, ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria per i mitici Pearl Jam – scrive Cameron –. Un grande amore e rispetto a Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato un’opportunitĂ che capita una volta nella vita, piena di amicizie, arte, sfide e risate. Sarò eternamente grato al gruppo, allo staff e ai fan di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com