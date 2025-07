Gioco a Due | Lily Gladstone e Kenneth Branagh nel remake con Michael B Jordan

Preparati a un nuovo capitolo cinematografico con il remake di Gioco a Due, dove Lily Gladstone e Kenneth Branagh si uniranno a Michael B. Jordan e Taylor Russell. Questa combinazione di talenti promette di ridefinire il classico intramontabile, portando sul grande schermo tensione, eleganza e un tocco di modernità . I tasselli stanno prendendo forma per un progetto che già si preannuncia tra i più attesi dell'anno. Resta sintonizzato, perché questa nuova versione saprà sorprendere gli appassionati di cinema.

La candidata all'Oscar Lily Gladstone e il veterano Kenneth Branagh affiancheranno Michael B. Jordan e Taylor Russell nel nuovo remake targato Amazon MGM Studios. I tasselli stanno prendendo forma per il remake di Gioco a due (The Thomas Crown Affair), uno dei progetti più attesi di Amazon MGM Studios. Secondo quanto riportato da Deadline, Lily Gladstone, candidata all'Oscar per Killers of the Flower Moon, e Kenneth Branagh, attore e regista pluripremiato, si uniranno al cast insieme a Michael B. Jordan e Taylor Russell. Gioco a due: trama e cast Michael B. Jordan, oltre a essere protagonista, sarà anche dietro la macchina da presa per la sua seconda regia dopo Creed III. 🔗 Leggi su Movieplayer.it