I ProPal contestano il gruppo ebraico Lgbt Sconcerto della comunità

Le immagini in circolazione sul web mostrano quanto l’odio e l’intolleranza continuino a mina il tessuto della nostra società. A Napoli, durante il Gay Pride, l’associazione Keshet Italia e il Gruppo Ebraico LGBTQ+ sono state vittime di una contestazione violenta, alimentata da tensioni ancora presenti nel nostro Paese. La Comunità Ebraica di Napoli condanna fermamente ogni forma di antisemitismo e discriminazione, riaffermando il suo impegno per un dialogo di pace e rispetto reciproco.

Ancora antisemitismo: in occasione del Gay Pride di Napoli del 5 luglio, i rappresentanti dell'associazione Keshet Italia, Gruppo Ebraico Lgbtqai+, sono stati oggetto, nel corso dell'intervento dal palco, di una violenta contestazione verbale da parte di un gruppo di manifestanti che sventolavano bandiere palestinesi. Arriva, infatti, la solidarietà da parte della Comunità Ebraica di Napoli: «Le immagini in circolazione sul web mostrano quanto quel gruppo rumoroso fosse in realtà una sparuta minoranza rispetto alla folla che riempiva piazza Dante, scelta per la manifestazione, e bene ha fatto il rappresentante di Keshet Italia, Raffaele Sabadini, a rimarcare che la sua associazione è formata da ebrei italiani che vogliono la pace, senza lasciarsi intimidire dalle urla, dai cori "Palestina libera" e dagli oggetti lanciati sul palco da parte del gruppuscolo di provocatori».

