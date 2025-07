Biasin | Inter lavorare più sui reparti che sui singoli Leoni? Nel mirino

L'Inter ha già rinforzato il centrocampo e l'attacco, ma ora punta forte sulla difesa. Secondo Fabrizio Biasin, non si tratta solo di aggiungere un altro giocatore, ma di intervenire su aspetti strategici chiave per rafforzare la linea difensiva. Con Zalewski, Luis Henrique, Sucic e Bonny già in arrivo, i nerazzurri sono pronti a fare il passo successivo. Ma quali sono le mosse decisive che potrebbero cambiare il volto della squadra?

L'Inter si è già mossa sul mercato assicurandosi tre centrocampisti e un attaccante. Secondo Fabrizio Biasin bisogna rinforzare la difesa ma, più che sul giocatore, bisogna soffermarsi su un aspetto specifico. MERCATO – L'Inter, dopo essersi assicurata Nicola Zalewski, Luis Henrique, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, si muoverà per rinforzare la difesa. Fabrizio Biasin, a Radio Sportiva, sottolinea che i nerazzurri siano interessati ad un difensore giovane e di talento: « Invito tutti a non farsi fregare dalla narrativa mediatica. Spesso si parla di attaccanti, trequartisti, punte e sembra che i direttori sportivi, non solo quelli dell'Inter, non ragionino sui difensori.

