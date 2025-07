Incendio di un tir sull’A1 | intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio

Alle ore 18:00 di oggi, l’autostrada A1 si è tinta di fumo e fiamme, quando i Vigili del Fuoco di Figline Valdarno sono intervenuti per domare l’incendio di un tir nel territorio di Reggello. La rapida azione degli uomini ha permesso di sganciare il rimorchio coinvolto, evitando conseguenze peggiori e garantendo la sicurezza di tutti gli automobilisti. La vicenda mette in luce l’importanza della prontezza e dell’efficienza dei soccorritori in situazioni di emergenza.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:00, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti sull’autostrada A1, al km 321 in direzione sud, nel territorio del comune di Reggello, per l’incendio di un mezzo pesante. Il rogo ha interessato il rimorchio di un tir adibito al trasporto di generi alimentari, che è stato prontamente sganciato dal trattore stradale. Sul posto è intervenuta inizialmente una squadra con supporto di un’autobotte, successivamente rinforzata da due ulteriori autobotti (provenienti da Firenze Ovest e dalla sede centrale) e da una seconda squadra con una terza autobotte inviate dal comando di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incendio di un tir sull’A1: intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio

