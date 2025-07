Sicurezza stradale Savaresi PoliMi | L' AI può aiutare a capirne le criticità

In un mondo in cui la sicurezza stradale è una priorità, la ricerca condotta da Savaresi Polimi si distingue per innovazione e precisione. Analizzando 80.000 eventi bruschi tramite reti neurali, il progetto mira a identificare i fattori critici che causano incidenti e a migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Scopri come l’intelligenza artificiale può rivoluzionare la mobilità e salvare vite umane.

“La ricerca che abbiamo realizzato quest’anno è molto particolare: utilizzando 80mila eventi bruschi, cioè frenate o sterzate brusche che abbiamo registrato dalle box telematiche, abbiamo registrato una rete neurale, diciamo di intelligenza artificiale, a capire quali sono le disposizioni stradali, come sono fatti gli incroci, la larghezza delle strade, i passaggi pedonali che generano questi eventi bruschi creando dunque situazioni di possibile pericolo. La cosa sorprendente è che questa rete, una volta addestrata, è in grado di riconoscere in altri contesti dove non abbiamo mai raccolto dati quali solo le configurazioni stradali che possono generare pericoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sicurezza stradale, Savaresi (PoliMi): "L'AI può aiutare a capirne le criticità"

