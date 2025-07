Percorsi sostegno Indire | nessun rimborso se si viene esclusi dopo la domanda Chiarimenti

Se stai considerando i percorsi di specializzazione sul sostegno Indire, è fondamentale conoscere le regole che li regolano. La normativa stabilisce chiaramente che il contributo di 116 euro, non rimborsabile, deve essere versato al momento della domanda, indipendentemente dall’esito finale, inclusa l’esclusione. Scopriamo insieme cosa succede in caso di sovrannumero e come viene gestita la riallocazione, per affrontare con consapevolezza ogni fase del processo.

Chi presenta domanda per i percorsi di specializzazione sul sostegno Indire gestiti da Indire deve versare 116 euro non rimborsabili, anche in caso di esclusione. La normativa è chiara sia per i triennalisti sia per chi ha conseguito il titolo all’estero. Ecco cosa succede in caso di sovrannumero e come si gestisce l’eventuale riallocazione presso . Percorsi sostegno Indire: nessun rimborso se si viene esclusi dopo la domanda Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

