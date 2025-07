Juventus Dusan Vlahovic | il futuro in bilico tra Juve e Milan

Dusan Vlahovic, stella al centro di un delicato equilibrio tra Juventus e Milan, si trova ora a un bivio cruciale della sua carriera. Dopo una stagione altalenante, il suo futuro in Serie A appare incerto, con i rossoneri che ambiscono a strapparlo ai bianconeri. Riuscirà Vlahovic a ritrovare la sua forma e a decidere il suo destino tra le pressioni di due grandi club? La risposta dipenderà dai prossimi mesi, quando il mercato potrebbe riscrivere le sue sorti.

Dusan Vlahovic è al centro di un intricato scenario di mercato. L’attaccante serbo, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, non ha trovato continuità nel 2024. La sua stagione è stata altalenante, con momenti di difficoltà che hanno sollevato dubbi sul suo ruolo. Il Milan, guidato da Allegri, lo considera una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Dusan Vlahovic: il futuro in bilico tra Juve e Milan

In questa notizia si parla di: juventus - dusan - vlahovic - bilico

Addio di Dusan Vlahovic: Juventus a un bivio - La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale con Dusan Vlahovic, il promettente centravanti serbo.

Dusan Vlahovic dice "NO" al Napoli. Il serbo ha rifiutato uno scambio con Osimhen e vuole restare fino al 2026. Braccio di ferro in corso. #Vlahovic #Juventusnews24 #Napoli #Osimhen #Calciomercato #SerieA #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juve, il nodo resta il futuro di Vlahovic; Vlahovic sprint, Koopmeiners in bilico: le condizioni in vista di Lazio-Juve; Calciomercato Juventus, Vlahovic in bilico: i club interessati al serbo.

Vlahovic Juve, il serbo piace molto ad Allegri: il piano del Milan per l’attaccante è chiaro. Questo dettaglio sarà decisivo nel possibile affare - Vlahovic Juve, il serbo piace molto ad Allegri: le ultimissime novità sul futuro dell’attaccante bianconero La Juventus e Dusan Vlahovic continuano a essere al centro di discussioni sul mercato, con i ... Segnala juventusnews24.com

Thuram in bilico all’Inter, la Juve tenta lo scambio con Vlahovic - Marcus Thuram è in uscita dall’Inter dopo un incidente con Lautaro. Si legge su europacalcio.it