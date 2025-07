Pavard gioca a padel | dopo la polemica nessun provvedimento per il difensore! Ma l’esperto di mercato è sicuro di una cosa

Dopo la recente polemica, Benjamin Pavard torna a scendere in campo, questa volta per una partita di padel, senza che il club abbia preso provvedimenti. Tuttavia, l’esperto di mercato Schira è convinto che il suo futuro possa riservare sorprese e un possibile addio. La vicenda si tinge di mistero e aspettative, lasciando i tifosi nerazzurri in attesa di sviluppi decisivi. La questione si chiude… o inizia un nuovo capitolo?

Pavard gioca a padel: dopo la polemica nessun provvedimento per il difensore! Ma Schira è sicuro su un suo possibile addio. Si chiude finalmente il caso relativo a Benjamin Pavard e alla foto che lo ritraeva su un campo da padel, scattata dopo che il difensore aveva lasciato il ritiro dell’ Inter al Mondiale per Club a causa di un infortunio alla caviglia. Nonostante la polemica che aveva suscitato tra i tifosi nerazzurri, il club ha deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore. Come confermato dalla stessa dirigenza, Pavard non riceverĂ alcuna multa, ma solo un richiamo per lo scatto che aveva suscitato reazioni critiche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard gioca a padel: dopo la polemica nessun provvedimento per il difensore! Ma l’esperto di mercato è sicuro di una cosa

In questa notizia si parla di: difensore - padel - pavard - gioca

GdS - Benjamin Pavard è stato fotografato mentre giocava a padel durante le vacanze, un’attività che non è stata ben vista dall’Inter. Il club nerazzurro intende parlare con il difensore francese per chiarire la situazione e valutare se abbia rispettato le indicazio Vai su Facebook

Tifosi dell'#Inter infuriati con #Pavard sui social Il difensore gioca a padel con #TheoHernandez nonostante l'infortunio! Vai su X

Cosa sta succedendo tra l'Inter e Pavard: gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social; Inter, scoppia un’altra grana: Pavard gioca a padel e scatena la furia dei tifosi; Inter, Pavard gioca a padel in Sardegna e scatena la rabbia dei tifosi - LaPresse.

Bufera social Pavard, gioca a padel e fa infuriare i tifosi dell'Inter: "Caviglia guarita?" - Il difensore francese è uno dei cinque giocatori rientrati in anticipo dal Mondiale per Club per i relativi problemi fisici che non gli avrebbe ... Secondo msn.com

Inter, Pavard gioca a padel in Sardegna e scatena la rabbia dei tifosi - Il difensore è stato immortalato mentre giocava a padel in ... Lo riporta msn.com