Sfiducia Von der Leyen accusa in Aula | Caccia alle streghe voluta da amici di Putin Ipotesi astensione dei socialisti

In un clima di accuse infuocate e tensioni crescenti, Ursula von der Leyen respinge con fermezza la mozione di sfiducia presentata da 77 eurodeputati, definendola una “caccia alle streghe” alimentata da cospirazioni e simpatie per Putin. Un gesto che rischia di minare la stabilità delle istituzioni europee, trascinando il Parlamento in un acceso scontro politico. La vicenda si fa intricata, lasciando aperta la domanda: quale sarà il futuro di questa battaglia tra fiducia e diffidenza?

Una “ caccia alle streghe “, un “rozzo tentativo di seminare zizzania tra le nostre istituzioni”, portato avanti da “movimenti alimentati da cospirazioni e complottismi, che fanno apologia di Putin “. Ursula von der Leyen definisce così la mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti da 77 eurodeputati (in maggioranza del gruppo Ecr, quello di cui fa parte Fratelli d’Italia) che sarà votata giovedì al Parlamento europeo. L’iniziativa prende le mosse dal cosiddetto “ Pfizergate “, il rifiuto della presidente della Commissione di rendere pubblici i messaggi scambiati con l’ amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla per concordare la maxi-fornitura di vaccini anti-Covid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfiducia, Von der Leyen accusa in Aula: “Caccia alle streghe voluta da amici di Putin”. Ipotesi astensione dei socialisti

In questa notizia si parla di: sfiducia - leyen - caccia - streghe

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell’eurodeputato Piperea - L'ombra di un nuovo scandalo scuote l'Unione Europea: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di aver gestito in modo discutibile le comunicazioni sui vaccini Pfizer.

Von der Leyen: “Mozione di sfiducia contro di me è caccia alle streghe, non cederemo” Vai su X

"E' in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: ci sono membri che hanno preoccupazioni ed è più che giusto. Siamo pronti a discutere". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a proposito di mozione di sfiducia. #ANS Vai su Facebook

Ue conferma, Belloni lascia il gabinetto di von der Leyen. Ursula sulla mozione di sfiducia: 'Non cederemo alla caccia alle streghe'; Von der Leyen: Mozione di sfiducia contro di me è caccia alle streghe, non cederemo; Von der Leyen: 'Sfiducia firmata dagli amici di Putin'.

Sfiducia, Von der Leyen accusa in Aula: “Caccia alle streghe voluta da amici di Putin”. Ipotesi astensione dei socialisti - Nel dibattito a Strasburgo sulla mozione, la presidente della Commissione si descrive come vittima di un assedio ordito da forze anti- Come scrive ilfattoquotidiano.it

Von der Leyen: "Mozione di sfiducia contro di me è caccia alle streghe, non cederemo" - (Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: ci sono membri che hanno preoccupazioni e tutto ciò è più che giusto. Segnala la7.it