Assoluti di Canottaggio Fiamme Gialle e Fiamme Oro sul podio | tre successi a testa a Ravenna

Un weekend di emozioni intense e grande sport si è vissuto a Ravenna, dove le finali dei campionati italiani assoluti di canottaggio hanno regalato spettacolo e sorprese. Con tre successi a testa, Fiamme Gialle e Fiamme Oro dimostrano ancora una volta di essere forze di punta nel panorama azzurro, avvicinandosi ai Mondiali di Shanghai con grinta e determinazione. Ma cosa riserverà il futuro per questi campioni?

Ravenna – Tre successi a testa per Fiamme Gialle e Fiamme Oro a Ravenna in occasione delle finali dei campionati italiani assoluti di Canottaggio disputati quest’oggi nel bacino della Standiana. Tante le sfide con protagonisti gli azzurri del gruppo olimpico, a due mesi e mezzo dai Mondiali in programma a Shanghai. Nel singolo maschile, al termine di un finale di gara ricco di emozioni, Davide Mumolo (Fiamme Oro) prevale su Niels Torre (CS Carabinieri). Nel doppio maschile, intitolato a Gian Piero Galeazzi e al padre Rino, Gabriel Soares (partner azzurro di Torre in questa specialità) conquista il titolo italiano insieme a Marco Selva con i colori della Marina Militare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

