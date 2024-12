Davidemaggio.it - Federica Panicucci saluta il daytime per le feste

Leggi su Davidemaggio.it

‘rallenta’ durante le festività di Natale, ma non Mattino Cinque News, che proseguirà la sua regolare messa in onda, saltando soltanto quattro giorni: mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2024, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio 2025. Pausa, invece, per Mattino 4, che tornerà direttamente dopo le.Mattino Cinque News va avanti con VecchiLa conduttrice, che durante le festività avrà il doppio impegno in prime time su Canale 5 con il Concerto di Natale la sera del 25 dicembre e Capodanno in Musica il 31, resterà a Mattino Cinque News fino al giorno della vigilia (martedì 24). Da venerdì 27 dicembre il programma andrà avanti con Francesco Vecchi in solitaria fino al 7 gennaio, quando riavrà al suo fianco la.Mattino 4 si fermaL’appuntamento delle 11 con Mattino 4, invece, terminerà il 2024 venerdì 20 dicembre.