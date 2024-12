Anteprima24.it - De Luca: “Il referendum non mi appassiona ma serve meno burocrazia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non sonoto alma ritengo di dover dar vita ad un gruppo ristretto per attuare 50 ipotesi di sburocratizzazione. Vediamo di incontrarci e fare il lavoro in due mesi e senza battaglie ideologiche”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, parlando della pronuncia della Cassazione sulsull’autonomia.“Non dobbiamorci a delle battaglie ideologiche e a scontri politici. Dobbiamo arrivare a risultati concreti. Ai governatori del Nord ho detto che così rischiano di mettere in discussione l’unità d’Italia e di mettere in discussione la battaglia per l’autonomia. Noi siamo contro il burocratismo dei ministeri, contro la palude che affossa il Paese”, ha proseguito il governatore.Deha ricordato che in precedenza c’è stato un pronunciamento della Corte Costituzionale “che ha svuotato la legge Calderoli, accogliendo in pieno le osservazioni della Campania”.