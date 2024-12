Ilgiorno.it - Corruzione al Conservatorio di Milano, interdetti per un anno i prof indagati: non potranno insegnare

, 13 dicembre 2024 – Interdizione dagli uffici pubblici e privati per unper tre insegnanti di canto delGiuseppe Verdi diaccusati, a vario titolo, di, induzione indebita e falso nell’inchiesta su un giro di presunte tangenti che sarebbero state pagate da studenti, in particolare cinesi, per essere ammessi nella prestigiosa scuola musicale milanese. Fatti commessi, secondo l’accusa, fino al febbraio del 2023. È la misura cautelare eseguita ieri e disposta per i treessori, per i quali è stato deciso, dunque, lo stop all’insegnamento, dalla gip diAlessandra Di Fazio, nell’inchiesta della Squadra mobile milanese e del pm Giovanni Polizzi. La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari o in subordine le interdittive. I docenti erano stati interrogati tre giorni fa in via preventiva dalla giudice, come prevedono le nuove norme della riforma Nordio, salvo un quartoessore (anche per lui richiesta di arresto) che si trova all’estero e che sarà interrogato a gennaio.