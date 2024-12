Anteprima24.it - Castello delle cerimonie, Tar sospende la revoca delle licenze

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa settima sezione del Tar della Campania ha sospeso, fino al prossimo 9 gennaio, laper l’esercizio di attività alberghiera e contestuale cessazioneattività alberghiera e di ristorazione per “La Sonrisa”, il cosiddetto. A dare notizia dellaera stata stamani Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, comune della provincia di Napoli dove si trova la struttura, nota anche per alcuni format tv. I giudici amministrativi nel decreto ritengono che “sia opportuno disporre la sospensione del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale” e “unicamente in relazione agli eventi già programmati” (di cui viene indicato un elenco) e “alle prenotazioni alberghiere già effettuate, con esclusione di ogni altra ulteriore attività”.