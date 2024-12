Calcio qualificazioni mondiali | pericolo Haaland per l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – Sorteggio dei gironi didei prossimididel 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti oggi a Zurigo., testa di serie, avrà due opzioni legate alla vittoria, o meno, contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. In caso di successo, gli azzurri di Luciano Spalletti andranno a caccia della qualificazione nel girone "A" a quattro squadre che comprende Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Nel caso in cui, invece,dovesse essere eliminata dai tedeschi, gli azzurri si ritroverebbero nel girone "I" a cinque squadre insieme alla Norvegia di, Israele, Estonia e Moldavia. Sono 54 le nazionali europee che si contenderanno i 16 pass disponibili per il continente.