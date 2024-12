Ilveggente.it - Bundesliga, pronostici quattordicesima giornata: partite sabato ore 15:30

, due trasferte insidiose per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen entrambi reduci dagli impegni di Champions League:. L’eliminazione dalla Coppa di Germania non sembra aver lasciato strascichi in casa Bayern Monaco. Dopo il ko con il Bayer Leverkusen nella seconda competizione nazionale per ordine d’importanza, i bavaresi hanno ripreso senza tentennamenti il loro cammino verso quello che sarebbe il trentaquattresimo trionfo in. Una settimana fa si sono sbarazzati dell’Heidenheim, piegato 4-2 all’Allianz Arena, tenendo così alla larga le inseguitrici (al momento la seconda in classifica, l’Eintracht Francoforte, ha 6 punti in meno).ore 15:30 (Ansa) – Ilveggente.itGli uomini di Vincent Kompany hanno segnato gol a raffica pure in Champions League: martedì scorso non c’è stata storia con lo Shakhtar Donetsk, annichilito 5-1 sul campo neutro di Gelsenkirchen.