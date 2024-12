Casertanews.it - Beccato in autostrada con 16 chili di cocaina

Leggi su Casertanews.it

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 51enne, poiché trovato in possesso di circa 16di. In particolare, poliziotti della Stradale di Caserta Nord, in occasione dei servizi di controllo del territorio sull’“A1”, hanno controllato, all’altezza di Pignataro.