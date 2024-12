Liberoquotidiano.it - "A Shanghai l'ho dovuto riprendere": nervi tesi, coach Vagnozzi contro Jannik Sinner

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, lo ha premiato insieme alla chef Elisabetta Cocciaretto con il premio regionale per il merito sportivo. Stiamo parlando dell'ascolano Simone, non presente a Fano ma in collegamento da Dubai, dove si trova conin preparazione di 2025. Il 2024 intanto ”è stata una stagione pazzesca — le sue parole — con tante vittorie che nessuno si aspettava, una stagione superlativa. Adesso ci stiamo preparando per cercare di fare ancora meglio. Lui è un fenomeno, si applica, è educato, empatico, resiliente, ci mette impegno tutti i giorni e ovviamente i risultati lo aiutano in questo".ha poi parlato di alcuni momenti fondamentali per la svolta di: “È stato un lungo percorso, per cui non si può parlare di un singolo episodio che ha determinato la svolta nella carriera di— ha detto Simone — Forse potrei dire nel 2023 a Pechino la vittoria ai China OpenMedvedev o agli inizi del 2024 con il primo slam l'Australian Open che ci ha dato la spinta giusta".