WWE | Dirigenza poco ottimista sul ritorno sul ring di Big E

Come sappiamo, la carriera di Big E si è bruscamente interrotta nel marzo 2022 a seguito di un bruttissimo infortunio al collo che ha anche inizialmente fatto temere per la paralisi, poi fortunatamente scongiurata. L’ex WWE Champion è apparso nell’episodio di Raw del 2 dicembre prendendo parte ad un segmento con Kofi Kingston e Xavier Woods che di fatto hanno scaricato l’amico di una vita. Ciò ha alimentato le speculazioni circa il possibilein azione di Big E, ma in realtà parte che all’interno della WWE ci sia scarso ottimismo a riguardo.Qualche speranza rimaneSecondo quanto evidenziato da Fightful.com, all’interno della WWE ci sarebbe scarso ottimismo circa la possibilità che Big E possa ottenere il via libera dei medici a tornare sul. La posizione è quella di che solo il tempo potrà dire se unin azione sarà possibile.