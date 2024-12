Lanazione.it - Una mostra di oltre 150 presepi nell’ex convento dei Servi di Maria

Un indubbio salto di qualità visibile di primo impatto: è quello che agli occhi balza nell’osservare ladi Arteale "Città di Sansepolcro", inaugurata sabato scorso nella chiesa edeidi. In esposizione 150 pezzi, di provenienza locale come estera.a un numeroso pubblico, tante le autorità presenti al taglio del nastro, fra le quali il sindaco Fabrizio Innocenti, monsignor Giancarlo Rapaccini; il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci; il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri e il presidente Domenico Gambacci dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, l’associazione che ha ideato questa manifestazione. Monsignor Rapaccini, prima della benedizione, si è complimentato per l’alto livello della: "Quando sono entrato e ho visto tanta bellezza, sono rimasto veramente sorpreso, Anche le mostre del passato erano molto belle, ma questa le batte tutte", ha detto.