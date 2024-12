Quotidiano.net - Ucraina, la Russia minaccia ancora: risponderemo sicuramente agli attacchi con i missili americani Atacms

Roma, 12 dicembre 2024 - Dopo il colloquio con Trump, il premier ungherese Orban un'ora al telefono con Putin: “Abbiamo proposto la tregua a Natale, no dell'”. Il Cremlino: “DUsanessuna proposta concreta. Con i nuovi aiuti Biden prolunga l'agonia di Kiev”. Ira di Zelensky: “Spero che Orban non chiami anche Assad. Grato a Trump e a molti leader Ue con cui lavoriamo alla pace". Sul campo di batta la situazione si aggrava e per il comandante delle forze armate ucraine "sono necessarie decisioni non convenzionali'