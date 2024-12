Inter-news.it - Taremi non ingrana, ma Inzaghi lo difende. ‘In Iran un sentore’ – TS

Mehdifatica ad incidere con la maglia dell’Inter. L’attaccanteiano, arrivato a zero in estate, ha finora segnato solo un gol su calcio di rigore.BOTTINO MISERO – L’Inter estesso, di certo, si aspettavano di più dall’attaccanteiano. La prima parte di stagione non può considerarsi positiva per l’ex centravanti del Porto, che in sedici partite complessive, ha messo a referto appena un gol e due assist. Peraltro tutti nella stessa partita, ossia nel 4-0 che l’Inter ha rifilato alla Stella Rossa, ieri battuta di misura dal Milan a San Siro, nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League. Un bottino misero per l’iano, sempre titolare in coppa e solo una volta, contro il Lecce, in campionato.e la fiducia die dell’: l’Inter lo aspettaFIDUCIA – Nonostante questo avvio a rilento,gode della fiducia di Simone, che nel post partita di Leverkusen ha difeso il suo attaccante.