Strage di Calenzano | oltre tre milioni danni aziende vicino Eni

ditreEni.ditredila prima stima relativa allecolpite dall’onda d’urto dell’esplosione al deposito Eni. Esplosione che ha causato cinque vittime. Ci sono 26 feriti.In merito alla quale sono in corso le indagini dirette dalla Procura di Prato con il procuratore Luca Tescaroli. A fare il punto Cna Piana fiorentina, presidente Massimo Cerbai: “Isono diffusi: praticamente tutte le imprese di via Erbosa, via Pescinale e via La Prata hanno subito, e anchesituate a chilometri di distanza sono state colpite, seppur in misura minore. La conta dei, ancora in evoluzione, supera i tredi euro”.Cna impegnata a supportare leper la stima deie le richieste di risarcimento.