Ilrestodelcarlino.it - Si svela la ’vedova’ di Passerotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"È un’occasione straordinaria" esordisce Silvia Battistini, direttrice dei Musei d’Arte Antica, alla presentazione dell’opera del bolognese Bartolomeo(1529 – 1592) concessa in comodato gratuito per cinque anni dagli eredi Poletti al Museo Davia Bargellini. L’accordo per l’arrivo a Bologna di questo magnifico dipinto a olio Ritratto di Vedova era stato tempo fa concluso da Mark Gregory D’Apuzzo, conservatore del Museo, con l’erede Giovanna Poletti Spadafora. Questo dipinto non solo valorizza il Davia e la figura del, ma evidenzia l’onore che l’erede ha concesso nel prestare una delle opere più preziose della collezione del padre Ruggero Poletti, noto a tutti come Geo (Milano, 1926 – Lenno, 2012). Questi, notissimo collezionista, appassionato d’arte, nonché pittore, forma la sua raccolta tra Milano, Londra e Lugano dagli anni Cinquanta del Novecento, raccogliendo dapprima opere lombarde del XVII e XVIII secolo ed entrando in contatto con eminenti storici dell’arte , studiosi ed antiquari.