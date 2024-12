Ilgiorno.it - Sedici morti in più del 2023. Nei cantieri e nelle fabbriche la maggior parte delle vittime

Un dato in aumento quello deisul lavoro in Lombardia: nei primi dieci mesi dell’anno sono stati 155, 16 in più rispetto a quelli registrati nel. I dati raccolti dall’Osservatorio Sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering evidenziano che in 112 lesono avvenute in cantiere o in fabbrica (4 in più dello scorso anno), mentre 43 infortuni letali sono stati in itinere (12 in più del). La Lombardia è prima in Italia sia per numero ditotali, sia per decessi in occasione di lavoro. Ladegli incidenti si è verificatiain provincia di Milano (39), seguita da Brescia (34), Bergamo e Pavia (16), Monza Brianza (14), Varese (9), Mantova (7), Lodi (6), Cremona (5), Como (4), Lecco (3) e Sondrio (2). Brescia e Milano sono al primo posto anche per il numero di infortuni mortali in occasione di lavoro, rispettivamente con 29 e 26, seguono Pavia (13), Monza Brianza (11), Bergamo (10), Varese e Mantova (5), Lecco, Cremona e Lodi (3), Como e Sondrio (2).